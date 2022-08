Usa | la tentazione di Trump | “Ho vinto due volte | potrei rifarlo”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 7 agosto 2022) DALLAS – “Ho corso duee hoduee ho fatto molto meglio la seconda volta rispetto alla prima. E ora potremmo farlo ancora”. Donaldguarda al 2024 e torna a manifestare l’intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali. Non è un annuncio ufficiale, quello espresso sul palco della conferenza della Conservative Political Action Conference (Cpac) in Texas, ma “il momento sta arrivando”, ha detto, promettendo “un annuncio in un futuro non troppo lontano”. L’ex presidente americano ha quindi criticato l’attuale amministrazione. “Il nostro Paese non è mai stato in un momento peggiore, abbiamo perso tutto”, ha detto, sostenendo che “potresti prendere i cinque peggiori presidenti della storia americana e metterli insieme e non avrebbero fatto il danno ...