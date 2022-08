Una stella del motocross brilla a Bergamo: Gabriele Rossi a 14 anni corre per il titolo (Di domenica 7 agosto 2022) Bergamo. Gabriele Rossi ha compiuto 14 anni a giugno. Vive a Valtesse con mamma, papà e la sorella più piccola. L’anno pRossimo studierà meccanica — non a caso. Segni particolari? Uno su tutti: è in testa al campionato regionale lombardo di motocross, categoria 85. In sella al suo Husqvarna, è a due gare di distanza dal titolo. Un nuovo trofeo, forse il più importante, da aggiungere ad una collezione che già fatica a stare sulle mensole di casa: “Li ho contati l’altro giorno, sono 44. Il più bello è quello del terzo posto ai campionati italiani nel 2017. È stata una delle mie primissime gare. La prima me la ricordo: ero in provincia di Brescia”. “Non sapevamo nemmeno fosse una gara del campionato italiano” aggiunge mamma Pamela. “C’erano gli altri genitori che ci ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 agosto 2022)ha compiuto 14a giugno. Vive a Valtesse con mamma, papà e la sorella più piccola. L’anno pmo studierà meccanica — non a caso. Segni particolari? Uno su tutti: è in testa al campionato regionale lombardo di, categoria 85. In sella al suo Husqvarna, è a due gare di distanza dal. Un nuovo trofeo, forse il più importante, da aggiungere ad una collezione che già fatica a stare sulle mensole di casa: “Li ho contati l’altro giorno, sono 44. Il più bello è quello del terzo posto ai campionati italiani nel 2017. È stata una delle mie primissime gare. La prima me la ricordo: ero in provincia di Brescia”. “Non sapevamo nemmeno fosse una gara del campionato italiano” aggiunge mamma Pamela. “C’erano gli altri genitori che ci ...

