"Una perdita di tempo". Il retroscena di Bonino: le parole di Calenda prima dello strappo (Di domenica 7 agosto 2022) "Quattro giorni fa Calenda e Letta hanno siglato un accordo politico": Emma Bonino, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda, si è detta incredula per lo strappo del leader di Azione. "Il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova, ha provato a parlare con Calenda, ma lui ha detto 'inutile che ci vediamo, solo una perdita di tempo": ha detto poi, svelando un retroscena precedente all'annuncio in tv. La Bonino, comunque, non ha apprezzato la decisione di Calenda: "La serietà è tenere fede alla parola data". "Ma non vi siete mai parlati?", le ha chiesto Telese. E lei: "Io no perché questa è una responsabilità del segretario, io ho mandato una nota scritta a Calenda". "Non è stato un incidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) "Quattro giorni fae Letta hanno siglato un accordo politico": Emma, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda, si è detta incredula per lodel leader di Azione. "Il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova, ha provato a parlare con, ma lui ha detto 'inutile che ci vediamo, solo unadi": ha detto poi, svelando unprecedente all'annuncio in tv. La, comunque, non ha apprezzato la decisione di: "La serietà è tenere fede alla parola data". "Ma non vi siete mai parlati?", le ha chiesto Telese. E lei: "Io no perché questa è una responsabilità del segretario, io ho mandato una nota scritta a". "Non è stato un incidente ...

akaCAST : RT @jason05_: Nel 2022 parlare di un calciatore in termini assoluti senza riflettere un minimo sull'eco-sistema che c'è attorno, sull'alchi… - mariarosariaFo8 : La ricostruzione di #emmabonino Calenda che dice a Della Vedova 'è inutile che ci vediamo, è una perdita di tempo'… - GiovaMus : RT @jason05_: Nel 2022 parlare di un calciatore in termini assoluti senza riflettere un minimo sull'eco-sistema che c'è attorno, sull'alchi… - docsam_misshyde : RT @neuron_lost: Esiste una scienza che spiega le ragioni dell’aumento e della diffusione endemica dell’ignoranza: l’agnotologia. L’agnotol… - EffetiVerona : RT @NicolaCavalie18: Per quelli che pensano che ITA venga svenduta: per la cessione di una società in perdita (o che comunque succhia soldi… -