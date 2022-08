Una gara di piccioni viaggiatori finita molto male (Di domenica 7 agosto 2022) Migliaia si sono persi per un violento temporale poco dopo la partenza in Francia e la federazione degli allevatori belgi accusa gli organizzatori di negligenza Leggi su ilpost (Di domenica 7 agosto 2022) Migliaia si sono persi per un violento temporale poco dopo la partenza in Francia e la federazione degli allevatori belgi accusa gli organizzatori di negligenza

EnricoTurcato : Impressionante cosa ha combinato oggi la #Ferrari. Al di là di ogni candid camera. La gomma bianca ha distrutto la… - sscnapoli : ?? @MathiasOlivera5 non prenderà parte alla gara a causa di una forte emicrania. - ROSS1FUMI : @sarettaagreco_ eh io sono anche abituata a scrivere qui in inglese, quindi scrivo velocemente perché magari sto gu… - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Una gara di piccioni viaggiatori finita molto male - Nicola89144151 : Gara difficile da decifrare quella di oggi in #MotoGP: se Quartararo dovesse rientrare in una posizione top 5-6 dop… -