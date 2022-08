Un virus sconosciuto a Gallipoli? I racconti su TikTok: 'Occhi rossi e febbre, c'è un batterio nell'acqua' (Di domenica 7 agosto 2022) I video di denuncia su TikTok si stanno moltiplicando. Molti ragazzi che quest'estate hanno scelto Gallipoli come meta per le vacanze hanno contratto un virus sconosciuto che niente ha a che vedere ... Leggi su leggo (Di domenica 7 agosto 2022) I video di denuncia susi stanno moltiplicando. Molti ragazzi che quest'estate hanno sceltocome meta per le vacanze hanno contratto unche niente ha a che vedere ...

