Un Posto Al Sole anticipazioni: raggiro ai danni di Niko, finirà malissimo (Di domenica 7 agosto 2022) Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Niko Poggi sarà raggirato senza che nutra alcun sospetta. Come finirà? Un Posto Al SoleNelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Niko continuerà ad essere raggirato in vacanza a Maratea. Scopriamo insieme che cosa succederà nella soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. La vacanza tra Filippo, Serena Micaela, Niko e i figli finirà malissimo. Le gemelle Cirillo si sono scambiate il Posto, cercando di farla franca fino alla fine. Perché la madre di Jimmy non è partita con loro? A rovinare tutti i piani è stato un fotografo olandese per il quale Micaela ha preso una cotta. La ... Leggi su direttanews (Di domenica 7 agosto 2022) Nelle prossime puntate di UnAlPoggi sarà raggirato senza che nutra alcun sospetta. Come? UnAlNelle prossime puntate di UnAlcontinuerà ad essere raggirato in vacanza a Maratea. Scopriamo insieme che cosa succederà nella soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. La vacanza tra Filippo, Serena Micaela,e i figli. Le gemelle Cirillo si sono scambiate il, cercando di farla franca fino alla fine. Perché la madre di Jimmy non è partita con loro? A rovinare tutti i piani è stato un fotografo olandese per il quale Micaela ha preso una cotta. La ...

Mov5Stelle : 'Sul terreno dell’economia circolare l'Italia è uno dei Paesi che “tiene”: nel quadro delle prime cinque economie e… - paola24711898 : @DErricoSergio @FratellidItalia Mi scusi si riferisce a quel signore che non sapeva di avere immobili di proprietà,… - offkeyrhapsody : Due minuti che abbiamo prenotato per Napoli e la richiesta di amica n*1 è : andiamo a vedere dove girano in posto a… - Luigiantonio80 : @ChiodiDonatella @ivocamic Cosa pensavano lei e la Carfagna, di trovare un 'posto al sole' in casa PD? I seggi, dal… - MauroCapozza : RT @OrNella645587: Smascherata tutta l'accozzaglia, rifiuti umani pronti a tutto pur di avere un posto al sole del loro flaccido sedere Per… -