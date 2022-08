Un gran cogl*** | Maria Giovanna Maglie brutalizza Piero Pelù | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 agosto 2022) Il fronte che si schiera contro Giorgia Meloni non è soltanto politico e parlamentare. E non si trova soltanto al Tg1. Già, anche molti attori, artisti e cantanti "de sinistra" cannoneggiano quotidianamente contro la leader di Fratelli d'Italia: chi la insulta, chi la denigra, chi straparla di onda nera e fascismo ed eccetera eccetera. E tra chi si schiera contro la Meloni, seppur in modo semi-implicito, ecco, l'ex frontman dei Litfiba e ultras-grillino (almeno fino a qualche tempo fa). Come si schiera,? Presto detto, così come potete vedere qui sotto: con una t-shirt. E sullatta la scritta: "Sono uomo, sono donna, sono lesbo e sono gay". Semplice vedere un riferimento al celebre discorso della Meloni: "Sono Giorgia, sono una donna...". E così come si schiera, ecco ...