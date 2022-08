Un concerto dedicato all' opera lirica - Cronaca - lanazione it

(Di domenica 7 agosto 2022) Un altro appuntamento è pronto per il terzo Festival musicale "E Lucevan le stelle…". Domani sera alle ore 21.30 nello splendido scenario della villa di Papiano in Via Montalbano 174 - Lamporecchio. ...

Vera39641275 : RT @Tiziana1301: Dedicato a te, di Irama e #deddy la interpreta ottimamente @sonodeddy proporrei un concerto di cover!!! Che dici???? https:… - Cheranto1 : RT @Tiziana1301: Dedicato a te, di Irama e #deddy la interpreta ottimamente @sonodeddy proporrei un concerto di cover!!! Che dici???? https:… - Tiziana1301 : Dedicato a te, di Irama e #deddy la interpreta ottimamente @sonodeddy proporrei un concerto di cover!!! Che dici???? - CronacheMc : Domenica 7 agosto concerto dedicato ai giovani cantanti - coca_ina_ina : andrò al concerto di Frah Quintale con la ragazza che amo e alla quale ho dedicato tutte le sue canzoni però lei sta con un altro -

LA NAZIONE

ArmoniE Wind Trio, nato nel 2021, mira ad esplorare il repertorio di Musica da Cameraagli strumenti a fiato e composto da brani originali o da trascrizioni curate nei particolari al fine di ...In un comunicato i suoi famigliari hanno sottolineato che il loro congiunto "hatutta la ... Fra le sue esecuzioni più applaudite, le Bagatelles di Bela Bartók, e iln°3 per pianoforte ... Un concerto dedicato all’opera lirica Un altro appuntamento è pronto per il terzo Festival musicale "E Lucevan le stelle…". Domani sera alle ore 21.30 nello splendido scenario della villa di Papiano in Via Montalbano 174 - Lamporecchio. Q ...Il coro lirico ‘Renzo Calamosca’ Città di Ravenna eseguirà due concerti: domani sera alle ore 21 in piazza San Francesco nell’ambito di “ Ravenna Bella di Sera”, mercoledì 10 agosto alle ore 21 presso ...