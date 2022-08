Ultime Notizie – Usa | la tentazione di Trump | “Ho vinto due volte | potrei rifarlo”

(Di domenica 7 agosto 2022) “Ho corso duee hoduee ho fatto molto meglio la seconda volta rispetto alla prima. E ora potremmo farlo ancora”. Donaldguarda al 2024 e torna a suggerire la sua possibile candidatura alle elezioni presidenziali. L’ipotesi arriva dal palco della conferenza conservatrice del CPAC, dove l’ex presidente Usa ha ampiamente criticato Joe Biden per le sue politiche, soprattutto economiche con cui gli Stati Uniti rischiano di passare da una recessione a una depressione. “Potresti prendere i cinque peggiori presidenti della storia americana e metterli insieme e non avrebbero fatto il danno che Joe Biden ha fatto al nostro paese in due anni”, ha detto. Attacchi anche contro la presidente della Camera Nancy Pelosi per il viaggio a Taiwan: “Lei è una donna che porta il caos”. “Il ritorno dell’America ...

Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 35.004 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - TuttoASRoma : Con Blanco è festa all’Olimpico. E Mourinho blinda Zaniolo - junews24com : Calciomercato Juve: Newcastle a sorpresa sull'obiettivo di Allegri! ULTIME - -

Andrea Belotti non tradisce la Roma e attende che da Trigoria arrivi il segnale che dia il via al trasferimento. Il Gallo si sta allenando a Palermo e ha scelto di declinare (per adesso) un'offerta ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledal mondo L'esercito israeliano ha continuato a colpire Gaza durante la notte in risposta al lancio di razzi. In mattinata ne sono stati abbattuti due su Gerusalemme. Israele fa sapere che i ...E’ morta a 71 anni Mariella Barberis Negra, in seguito a una malattia che non le ha lasciato scampo. Era una storica insegnante di italiano ...La prima Rimac Nevera, hypercar da 1.914 cavalli, è stata consegnata, a un nome ben noto nel motorsport: Nico Rosberg.