Ultime Notizie – Elezioni 2022, Meloni: "Calenda forse scappa con Renzi" (Di domenica 7 agosto 2022) "Nuovo colpo di scena nella telenovela del centrosinistra. Calenda ci ha ripensato e non si sposa più con Letta, forse scappa con Renzi". Così scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dopo lo strappo del leader di Azione Carlo Calenda con il Pd. "Letta mollato sull'altare pensa ora al suo vecchio amore, mai dimenticato, Conte. Il gran finale di stagione tra 7 giorni, quando scadrà il termine per la presentazione delle alleanze. Nel frattempo, nel mondo reale famiglie e imprese lottano contro crisi economica e caro vita", aggiunge.

