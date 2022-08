Ultime Notizie – Elezioni 2022 | +Europa | “Valutiamo rottura federazione con Calenda”

(Di domenica 7 agosto 2022) “Abbiamo vissuto con sopresa la decisione unilaterale di, e anche con rammarico, perché laAzione/è un progetto su cui lavoriamo da circa un anno, e che ci aveva visto lavorare in maniera coesa, anche mettendo l’unità delladavanti a tutto”. Così all’Adnkronos il presidente diRiccardo Magi, sulloda parte di Carloe di Azione del patto con il Partito democratico. “La direzione prenderà una decisione – ha sottolineato – anche sulladellatra noi e, che era una cosa solida, e precedente al patto con il Pd. Alla luce di questa novità, dobbiamo rivalutare tutto quanto”. “Le decisioni andavano prese insieme, e invece non è stato ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 26.662 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - sole24ore : Ucraina, ultime notizie. Partite altre 4 navi, anche quella per l’Italia - SkyTG24 : Governo, verso le #elezioni, #Calenda: 'Non intendo andare avanti con alleanza con Pd.' LIVE - righettiisabell : Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Calenda rompe l'alleanza con il Pd. Renzi: «Opportunità straordinaria… - monic6312 : Grottesco e 'straordinario' capovolgimento di situazione.Comenel giocodelle parti(Pirandello docet) la sfida è rima… -

...Gurman di Bloomberg pubblica la sua ultima edizione della newsletter Power On svelando lenovità del mondo Apple. Dopo avere parlato dei motivi del rinvio di iPadOS 16 , riprendiamo le...TEMI: Civiform cividale corsi fvg corso marketing corso marketing turismo lavorare friuli lavorare turismo lavoro friulifvgIn Friuli arriva il corso per diventare esperti di ...Vedendola nelle ultime fotografie lei si metteva in evidenza costantemente senza il reggiseno e con solo delle piccole stelline nere a coprire le parti più intime, ma nell’ultimo periodo si è ...La Juventus continua a lavorare per portare Kostic in bianconero il prima possibile, forse già martedì: con l'Eintracht la distanza si è ridotta ...