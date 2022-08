Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna, 530 contagi e nessun morto: bollettino 7 agosto (Di domenica 7 agosto 2022) Sono 530 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 agosto in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.180 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (+1), mentre quelli ricoverati in area medica sono 158 (- 5). Sono 25.244 i casi di isolamento domiciliare (+ 276). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 7 agosto 2022) Sono 530 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.180 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (+1), mentre quelli ricoverati in area medica sono 158 (- 5). Sono 25.244 i casi di isolamento domiciliare (+ 276). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

