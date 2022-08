Ucraina | razzi vicino centrale nucleare Zaporizhzhia

(Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Crescono i timori per la sicurezza della più granded’Europa nella regione di, nel sud dell’, mentre le truppe russe hanno intensificato le offensive sia nell’meridionale che in quella orientale. “Questa notte circa 60di tipo ‘Grad’ sono caduti sugli insediamenti costieri tra Nikopol e, 40 dei quali sul villaggio di Marhanets”, sulla sponda nord del fiume Dnipro, a soli 10 km dalla, ha reso noto su Telegram Yevhen Yevtushenko, il capo dell’amministrazione militare del distretto della vicina Nikopol. Il rischio di incendio e fuoriuscita radioattiva dovuto al bombardamento della struttura occupata dai russi è stato oggetto di crescente ...

A Zaporizhzhia torna la paura nucleare. La centrale in Ucraina che era stata al centro della guerra nei primi giorni del conflitto, è stata di nuovo bombardata nelle ultime ore dopo ...