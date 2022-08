Ucraina, razzi vicino centrale nucleare Zaporizhzhia (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Crescono i timori per la sicurezza della più grande centrale nucleare d’Europa nella regione di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, mentre le truppe russe hanno intensificato le offensive sia nell’Ucraina meridionale che in quella orientale. “Questa notte circa 60 razzi di tipo ‘Grad’ sono caduti sugli insediamenti costieri tra Nikopol e Zaporizhzhia, 40 dei quali sul villaggio di Marhanets”, sulla sponda nord del fiume Dnipro, a soli 10 km dalla centrale nucleare, ha reso noto su Telegram Yevhen Yevtushenko, il capo dell’amministrazione militare del distretto della vicina Nikopol. Il rischio di incendio e fuoriuscita radioattiva dovuto al bombardamento della struttura occupata dai russi è stato oggetto di crescente ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Crescono i timori per la sicurezza della più granded’Europa nella regione di, nel sud dell’, mentre le truppe russe hanno intensificato le offensive sia nell’meridionale che in quella orientale. “Questa notte circa 60di tipo ‘Grad’ sono caduti sugli insediamenti costieri tra Nikopol e, 40 dei quali sul villaggio di Marhanets”, sulla sponda nord del fiume Dnipro, a soli 10 km dalla, ha reso noto su Telegram Yevhen Yevtushenko, il capo dell’amministrazione militare del distretto della vicina Nikopol. Il rischio di incendio e fuoriuscita radioattiva dovuto al bombardamento della struttura occupata dai russi è stato oggetto di crescente ...

RSInews : Altri missili vicino a Zaporizhzhia - Kiev accusa Mosca di aver lanciato oltre una sessantina di razzi su diversi i… - fcolarieti : Ancora esplosioni intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lanciati 40 razzi contro il vicino villaggio di M… - PoliticaNewsNow : Ucraina, razzi vicino alla centrale di Zaporizhzhia - Adnkronos : #Ucraina, razzi vicino centrale nucleare #Zaporizhzhia. - My_Salute : La regione di Chernivtsi è l'unica in Ucraina in cui non sono stati lanciati razzi. Lo ha affermato il primo vicemi… -