Ucraina | Papa “Partenza delle navi segno di speranza”

(Di domenica 7 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Desidero salutare con soddisfazione ladai porti dell'primecariche di cereali. Questo passo dimostra che è possibile dialogare e raggiungere risultati concreti che giovano a tutti. Pertanto tale avvenimento si presenta anche come undie auspico di cuore che seguendo questa strada si possa mettere fine ai combattimenti e arrivare a una pace giusta e duratura”. CosìFrancesco dopo la recita dell'Angelus in Piazza San Pietro.(ITALPRESS).-foto agenzia fotogramma.it-

Città del Vaticano (AsiaNews) - 'Desidero salutare con soddisfazione la partenza dai porti dell'delle prime navi cariche di cereali'. È quanto ha affermatoFrancesco oggi all'Angelus, tornando ancora una volta sulla guerra lanciata da Mosca contro Kiev che rischia di alimentare - ...... le vittime, la crisi economica Le inchieste - Da Kramatorsk a Mariupol, tutti i crimini di guerra di Mosca Punti chiave 12:15 Il: "le navi in partenza dall'dimostrano che il dialogo e ...All'Angelus il "dolore" per i pellegrini diretti a Medjugorje e deceduti nell'incidente stradale avvenuto ieri in Croazia. La "benedizione" ai giovani pellegrini a ...