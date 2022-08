Ucraina, ancora esplosioni intorno a Zaporizhzhia (Di domenica 7 agosto 2022) “Questa notte circa 60 razzi di tipo ‘Grad’ sono caduti sugli insediamenti costieri tra Nikopol e Zaporizhzhia, 40 dei quali sul villaggio di Marhanets”, sulla sponda nord del fiume Dnipro, a soli 10 km dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia sulla sponda sud”. È quanto ha reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare del distretto della vicina Nikopol, Yevhen Yevtushenko. “Sono state danneggiate case, edifici, condutture e reti elettriche. Due persone sono rimaste ferite, una delle quali, un uomo di 64 anni, è in ospedale con ferite gravi”, ha aggiunto Yevtushenko. Secondo l’agenzia di stampa francese AFP, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di utilizzare la centrale nucleare di Zaporizhzhia “per il terrore” dopo l’accertamento di gravi danni alla struttura. Kiev e Mosca ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 7 agosto 2022) “Questa notte circa 60 razzi di tipo ‘Grad’ sono caduti sugli insediamenti costieri tra Nikopol e, 40 dei quali sul villaggio di Marhanets”, sulla sponda nord del fiume Dnipro, a soli 10 km dalla centrale nucleare disulla sponda sud”. È quanto ha reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare del distretto della vicina Nikopol, Yevhen Yevtushenko. “Sono state danneggiate case, edifici, condutture e reti elettriche. Due persone sono rimaste ferite, una delle quali, un uomo di 64 anni, è in ospedale con ferite gravi”, ha aggiunto Yevtushenko. Secondo l’agenzia di stampa francese AFP, il presidente dell’, Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di utilizzare la centrale nucleare di“per il terrore” dopo l’accertamento di gravi danni alla struttura. Kiev e Mosca ...

