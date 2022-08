TS – Torino, Juric non parla dopo il 3-0. Ecco cosa c’è dietro (Di domenica 7 agosto 2022) 2022-08-07 02:22:55 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Torino – Non parlava da 75 giorni e il conteggio prosegue, perché Ivan Juric non è andato in conferenza stampa nonostante il 3-0 al Palermo, che garantisce al suo Torino il passaggio del turno in Coppa Italia. In sala stampa ci è andato il suo vice, Matteo Paro: «Juric non vuole sprecare energie in casi o discussioni… sta già concentrandosi sul campionato, per cui ci sono io ma parlo solo della partita». Insomma, Juric non voleva correre il rischio di lasciarsi andare di fronte alle domande sul mercato, che lui considera ancora insoddisfacente, e sulle polemiche seguite alla rissa nel ritiro austriaco, soprattutto in un momento così delicato della campagna acquisti. Guarda il ... Leggi su justcalcio (Di domenica 7 agosto 2022) 2022-08-07 02:22:55 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport:– Nonva da 75 giorni e il conteggio prosegue, perché Ivannon è andato in conferenza stampa nonostante il 3-0 al Palermo, che garantisce al suoil passaggio del turno in Coppa Italia. In sala stampa ci è andato il suo vice, Matteo Paro: «non vuole sprecare energie in casi o discussioni… sta già concentrandosi sul campionato, per cui ci sono io ma parlo solo della partita». Insomma,non voleva correre il rischio di lasciarsi andare di fronte alle domande sul mercato, che lui considera ancora insoddisfacente, e sulle polemiche seguite alla rissa nel ritiro austriaco, soprattutto in un momento così delicato della campagna acquisti. Guarda il ...

