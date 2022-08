Trump scatenato: “Ma la Pelosi che diavolo è andata a fare a Taiwan? Mi ricandido e vinco io” (Di domenica 7 agosto 2022) ”Mi sono candidato due volte e ho vinto due volte. E ho fatto molto meglio la seconda volta rispetto alla prima. Ora potremmo farlo ancora”. Così l’ex inquilino della Casa Bianca Donald Trump ha manifestato l’intenzione di candidarsi ancora alle elezioni presidenziali del 2024. Non è un annuncio ufficiale, quello espresso sul palco della conferenza della Conservative Political Action Conference (Cpac) in Texas, ma ”il momento sta arrivando’‘, ha detto Trump, promettendo ”un annuncio in un futuro non troppo lontano”. Trump sfiderà Biden o la Pelosi L’ex presidente americano ha quindi criticato l’attuale amministrazione. ”Il nostro Paese non è mai stato in un momento peggiore, abbiamo perso tutto”, ha detto Trump, sostenendo che “potresti prendere i cinque peggiori presidenti della storia americana e ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 agosto 2022) ”Mi sono candidato due volte e ho vinto due volte. E ho fatto molto meglio la seconda volta rispetto alla prima. Ora potremmo farlo ancora”. Così l’ex inquilino della Casa Bianca Donaldha manifestato l’intenzione di candidarsi ancora alle elezioni presidenziali del 2024. Non è un annuncio ufficiale, quello espresso sul palco della conferenza della Conservative Political Action Conference (Cpac) in Texas, ma ”il momento sta arrivando’‘, ha detto, promettendo ”un annuncio in un futuro non troppo lontano”.sfiderà Biden o laL’ex presidente americano ha quindi criticato l’attuale amministrazione. ”Il nostro Paese non è mai stato in un momento peggiore, abbiamo perso tutto”, ha detto, sostenendo che “potresti prendere i cinque peggiori presidenti della storia americana e ...

LNN999 : RT @SecolodItalia1: Trump scatenato: “Ma la Pelosi che diavolo è andata a fare a Taiwan? Mi ricandido e vinco io” - SecolodItalia1 : Trump scatenato: “Ma la Pelosi che diavolo è andata a fare a Taiwan? Mi ricandido e vinco io”… - stefanocazzola1 : @nerosolari @SplendorSolis00 non contenti di aver scatenato la guerra in Europa ora cercano di provocarla anche in asia ridateci Trump - Brennosenone : @NicolaPorro Gli intelligenti sapevano che si sarebbe creata una simile situazione, da quando Biden ha scatenato le… - MalloggiMilvana : @DiegoFusaro Beh non proprio.... TRUMP per quanto abbia fatto cose sbagliate NON ha scatenato GUERRE -