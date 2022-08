Travolto sulle strisce Romeo muore a 11 anni sotto gli occhi della mamma

(Di domenica 7 agosto 2022) Terribile incidente a Terracina nella notte di venerdì, un bimbo di 11Golia, è mortoda una macchina lanciata a folle velocità. L’auto, alla guida del quale c’era un 18enne, lo ha investito mentre erapedonali. Trasportato in ospedale,è morto in un letto del Bambino Gesù, a Roma, dove era stato trasferito nel disperato tentativo di salvargli la vita. Attimi di tensione subito dopo l’incidente, la folla ha tentato il linciaggio del 18enne ora indagato. L’inchiesta è stata aperta dal sostituto procuratore Giuseppe Bontempo. Al ragazzo viene contestato l’omicidio stradale, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi ad ore: si sta aspettando infatti l’esito del narco test, mentre è risultato negativo all’alcol test a cui è stato ...

il Resto del Carlino

