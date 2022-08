Trattore in strada cade in scarpata, un morto nel Torinese (Di domenica 7 agosto 2022) Un agricoltore di 50 anni ha perso la vita oggi pomeriggio sulla provinciale 595 tra Mazzè e Villareggia, nel Torinese. L'uomo era ai comandi di un Trattore Same che, per cause in fase di accertamento,... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) Un agricoltore di 50 anni ha perso la vita oggi pomeriggio sulla provinciale 595 tra Mazzè e Villareggia, nel. L'uomo era ai comandi di unSame che, per cause in fase di accertamento,...

ObiettivoNews1 : MAZZÈ / VILLAREGGIA – Trattore esce di strada e finisce nella scarpata (FOTO) - tharryswk : boh oggi qualcuno ce l'ha con me perché mi è scappato il gatto e per riprenderlo sto facendo tardi a lavoro + per s… - gazzettamodena : Mirandola. Nella stessa strada un trattore si ribalta E un altro centra l’antico oratorio - gazzettamodena : Mortizzuolo, trattore va fuori strada e si rovescia - infoitinterno : Si ribalta con il trattore e finisce fuori strada -