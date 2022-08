Tottenham a caccia di Zaniolo: maxi offerta alla Roma! Tutti i dettagli (Di domenica 7 agosto 2022) maxi offerta del Tottenham per strappare Nicolò Zaniolo alla Roma. Tutti i dettagli dell’ultima proposta fatta dagli Spurs Stando a quanto riportato da Repubblica, nei giorni scorsi Tiago Pinto ha incontrato Fabio Paratici a Londra per parlare del futuro di Zaniolo. Il Tottenham ha messo sul tavolo un’offerta da 55 milioni di euro complessivi, di cui una parte cash più il cartellino di una contropartita a scelta tra Tanganga e Ndombele. Risposta negativa della Roma, che non vorrebbe privarsi del suo giocatore. Il ragazzo ora si sente al centro del progetto giallorosso, ma non sono da escludere eventuali rilanci da parte degli Spurs nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022)delper strappare NicolòRoma.dell’ultima proposta fatta dagli Spurs Stando a quanto riportato da Repubblica, nei giorni scorsi Tiago Pinto ha incontrato Fabio Paratici a Londra per parlare del futuro di. Ilha messo sul tavolo un’da 55 milioni di euro complessivi, di cui una parte cash più il cartellino di una contropartita a scelta tra Tanganga e Ndombele. Risposta negativa della Roma, che non vorrebbe privarsi del suo giocatore. Il ragazzo ora si sente al centro del progetto giallorosso, ma non sono da escludere eventuali rilanci da parte degli Spurs nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

