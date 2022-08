Torino | pensionato uccide moglie a bastonate dopo lite | arrestato

(Di domenica 7 agosto 2022), 7 ago. (Adnkronos) - Undi 73 anni ha ucciso alaa Venaria Reale, nel torinese. Il fatto è accaduto intorno alle 11unsorta per futili motivi legati alla gestione familiare. Al culmine del litigio, il 73enne, italiano, ha preso un bastone di legno e ha colpito laconvivente di 74 anni, pensionata anche lei. Su richiesta al numero unico di emergenza 112 da parte di un cittadino che sentiva l'acceso litigio fra i due, sono intervenuti militari della compagnia Carabinieri di Venaria Reale, che hanno trovato la donna oramai priva di vita accertando le responsabilità del marito. Al termine delle attività coordinate dalla Procura della repubblica di Ivrea () l'uomo sarà condotto presso il carcere ...

