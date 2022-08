Tolosa-Nizza 1-1, Ramsey gol: super destro all’incrocio dell’ex Juventus (VIDEO) (Di domenica 7 agosto 2022) Aaron Ramsey ha immediatamente deliziato i suoi nuovi tifosi, inaugurando il suo esordio in Ligue 1 con un super gol. Il centrocampista gallese ha centrato il bersaglio al 78? di Tolosa-Nizza, firmando il pari degli ospiti sull’1-1 grazie a un destro piazzato da urlo; splendida conclusione giunta all’incrocio dei pali e portiere avversario incolpevole nell’occasione specifica. L’ex Arsenal e Juventus ha iniziato al meglio la sua avventura in Francia, quindi, mostrando la sua qualità tecnica al servizio della compagine transalpina. Di seguito il VIDEO della rete di Ramsey contro il Tolosa. VIDEO GOL Ramsey (Tolosa-Nizza) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Aaronha immediatamente deliziato i suoi nuovi tifosi, inaugurando il suo esordio in Ligue 1 con ungol. Il centrocampista gallese ha centrato il bersaglio al 78? di, firmando il pari degli ospiti sull’1-1 grazie a unpiazzato da urlo; splendida conclusione giuntadei pali e portiere avversario incolpevole nell’occasione specifica. L’ex Arsenal eha iniziato al meglio la sua avventura in Francia, quindi, mostrando la sua qualità tecnica al servizio della compagine transalpina. Di seguito ildella rete dicontro ilGOL) SportFace.

sportface2016 : #TolosaNizza 1-1, super gol di #Ramsey all'esordio: il video - toplega : RT @Mdk942: Ne parlai mesi fa del difensore Anthony Rouault del Tolosa che mi colpì parecchio in ligue 2, oggi al suo debutto in ligue 1 co… - Mdk942 : Ne parlai mesi fa del difensore Anthony Rouault del Tolosa che mi colpì parecchio in ligue 2, oggi al suo debutto i… - tcm24com : Ligue 1, pareggio tra Tolosa e Nizza segna Ramsey #ligue #tolosa #nizza - sportli26181512 : Ligue 1, esordio da sogno per #Ramsey: entra e segna dopo 30 secondi: L'ex Juve fa il suo ingresso in campo al 77'… -