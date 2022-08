The Sandman: Netflix risponde ai dubbi sul formato "onirico" dell'immagine della serie (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo le tante domande poste sui social dagli spettatori, Netflix ha chiarito che il formato "onirico" delle immagini di The Sandman è una scelta voluta. The Sandman è arrivata su Netflix e sembra aver convinto i fan, anche se molti spettatori sono rimasti perplessi a causa delle proporzioni e del formato delle immagini della serie. Su Twitter, infatti, ci sono stati numerosi commenti e molte persone si sono rivolte a Netflix convinte che ci fosse un problema tecnico. I trailer e le prime clip della serie di The Sandman avevano già fatto notare che le immagini sono un po' distorte. Dopo il debutto su ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo le tante domande poste sui social dagli spettatori,ha chiarito che ile immagini di Theè una scelta voluta. Theè arrivata sue sembra aver convinto i fan, anche se molti spettatori sono rimasti perplessi a causae proporzioni e dele immagini. Su Twitter, infatti, ci sono stati numerosi commenti e molte persone si sono rivolte aconvinte che ci fosse un problema tecnico. I trailer e le prime clipdi Theavevano già fatto notare che le immagini sono un po' distorte. Dopo il debutto su ...

