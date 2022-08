The Sandman: domani alle 21 commentiamo e disegniamo la serie con Simple e Madama (Di domenica 7 agosto 2022) Lunedì alle 21 torna la rubrica MovieDrawing in collaborazione con Simple e Madama: l'appuntamento è su Twitch per commentare e disegnare la serie The Sandman. Lunedì 8 agosto torna, alle ore 21:00, la nostra rubrica MovieDrawing, realizzata in collaborazione con gli autori di Simple e Madama, e l'appuntamento sarà dedicato alla serie The Sandman. Insieme alla disegnatrice Lorenza Di Sepio e al fotografo e autore Marco Barretta, commenteremo e disegneremo l'attesa serie tratta dall'opera di Neil Gaiman, approdata su Netflix il 5 agosto. La nuova rubrica di Movieplayer, condotta da Antonio Cuomo ed Erika Sciamanna, coinvolgerà i fan proponendo opinioni, commenti e curiosità mentre Lorenza realizzerà in ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 agosto 2022) Lunedì21 torna la rubrica MovieDrawing in collaborazione con: l'appuntamento è su Twitch per commentare e disegnare laThe. Lunedì 8 agosto torna,ore 21:00, la nostra rubrica MovieDrawing, realizzata in collaborazione con gli autori di, e l'appuntamento sarà dedicato allaThe. Insieme alla disegnatrice Lorenza Di Sepio e al fotografo e autore Marco Barretta, commenteremo e disegneremo l'attesatratta dall'opera di Neil Gaiman, approdata su Netflix il 5 agosto. La nuova rubrica di Movieplayer, condotta da Antonio Cuomo ed Erika Sciamanna, coinvolgerà i fan proponendo opinioni, commenti e curiosità mentre Lorenza realizzerà in ...

NetflixIT : Preparatevi a entrare nel mondo dei sogni… E degli incubi. The Sandman è ora disponibile. - winter01107 : Siccome del dilanio me ne può fregare più di tanto, a quello ci pensano i soliti giornaletti, ho iniziato a vedere… - Rigner_Siqueira : Marquei como visto The Sandman - 1x5 - 24/7 - Otolocuz : Marquei como visto The Sandman - 1x5 - 24/7 - mylightwoodx : Literally una delle migliori scene DI SEMPRE idgaf The Sandman il prodotto più bello di quest’anno argue with a wall -