Terremoto in provincia di Reggio Emilia, scossa di magnitudo 2.9 all'alba. Sui social: «Si è sentito bene, mi ha svegliato» (Di domenica 7 agosto 2022) Risveglio concitato in provincia di Reggio Emilia dove alle 6.37 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato una scossa di Terremoto di magnitudo 2.9. L'epicentro è stato individuato a 2 km dal comune di Montecchio Emilia, a una profondità di 34 km. Al momento non sono stati segnalati danni, ma sui social crescono i messaggi di residenti che raccontano di essersi svegliati proprio sentendo la scossa. Su Twitter le segnalazioni arrivano da Cavriago dove «si è sentito bene, mi ha svegliato», scrive un abitante della zona. E poi Sacandiano, Bibbiano e anche Reggio Emilia.

