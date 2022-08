Terence Hill e il terribile ricordo d'infanzia: "Rinchiuso per giorni" (Di domenica 7 agosto 2022) Non amare Terence Hill è praticamente impossibile. Che si amino le scazzottate da bar, i film western, o le fiction, l’attore italo-americano è infatti di sicuro la persona su cui puntare. Dietro la sua grande carriera, però, c’ è stata anche tanta paura e sofferenza. Scopriamo perché Il buon Mario Girotti, in arte Terence Hill, in molti credono che sia nato negli Stati Uniti. In verità, invece, nasce il 29 marzo del 39 nella splendida Venezia. Sua madre, Hildegard Thieme, è originaria della capitale della Land di Sassonia, Dresda. Suo padre, invece, era un noto chimico della “Schering”, originario della provincia di Terni. Proprio a causa dell’impiego del papà, durante il terribile 1943 deve trasferirsi nella cittadina dei nonni materni, Lommatzsch, e rimanerci fino alla conclusione del secondo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 7 agosto 2022) Non amareè praticamente impossibile. Che si amino le scazzottate da bar, i film western, o le fiction, l’attore italo-americano è infatti di sicuro la persona su cui puntare. Dietro la sua grande carriera, però, c’ è stata anche tanta paura e sofferenza. Scopriamo perché Il buon Mario Girotti, in arte, in molti credono che sia nato negli Stati Uniti. In verità, invece, nasce il 29 marzo del 39 nella splendida Venezia. Sua madre, Hildegard Thieme, è originaria della capitale della Land di Sassonia, Dresda. Suo padre, invece, era un noto chimico della “Schering”, originario della provincia di Terni. Proprio a causa dell’impiego del papà, durante il1943 deve trasferirsi nella cittadina dei nonni materni, Lommatzsch, e rimanerci fino alla conclusione del secondo ...

__Bob__Moore__ : @CaprettoPaul Sembrare Terence Hill non è mica una cosa negativa, né ?? - soloioenessuno : RT @CaprettoPaul: Per non sembrare Terence Hill quando vado al ristorante a casa mi faccio 150 grammi di pasta prima. Maledetto verme solit… - CaprettoPaul : Per non sembrare Terence Hill quando vado al ristorante a casa mi faccio 150 grammi di pasta prima. Maledetto verme solitario... - CorriereCitta : Bud Spencer e Terence Hill, su Disney+ i loro film: ecco quali - im_enrico_ : Vorrei vivere negli immaginifici anni 70/80 di Bud Spencer e Terence Hill. -