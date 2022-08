Tenta rapina in abitazione, inseguito e fermato 32enne pakistano (Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 32enne pakistano con precedenti di polizia è stato arrestato dalla polizia a Napoli per Tentata rapina. Sequestrato il coltello che aveva con sé. I fatti risalgono alla giornata di ieri. Gli agenti sono intervenuti in vicoletto II Santa Maria a Cancello per la segnalazione di una rapina: giunti sul posto, hanno trovato due uomini, uno dei quali ha accusato l’altro di essersi introdotto nel suo appartamento dove aveva Tentato di rapinare la compagna minacciandola con un coltello ma la donna era riuscita ad uscire dall’abitazione; in quei frangenti, il compagno, nel rientrare in casa, aveva notato la scena ed aveva inseguito e fermato l’aggressore. Immagine di repertorio L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUncon precedenti di polizia è stato arrestato dalla polizia a Napoli perta. Sequestrato il coltello che aveva con sé. I fatti risalgono alla giornata di ieri. Gli agenti sono intervenuti in vicoletto II Santa Maria a Cancello per la segnalazione di una: giunti sul posto, hanno trovato due uomini, uno dei quali ha accusato l’altro di essersi introdotto nel suo appartamento dove avevato dire la compagna minacciandola con un coltello ma la donna era riuscita ad uscire dall’; in quei frangenti, il compagno, nel rientrare in casa, aveva notato la scena ed aveval’aggressore. Immagine di repertorio L'articolo ...

anteprima24 : ** Tenta #Rapina in #Abitazione, inseguito e fermato 32enne #Pakistano ** - cronachecampane : Napoli choc, entra in casa di una donna e tenta di rapinarla: arrestato #centrostorico #Napoli #primopiano #rapina - RedazioneLaNews : #Milano Assalto in banca a Parabiago: commando tenta di strappare il bancomat - Yogaolic : #Milano Assalto in banca a Parabiago: commando tenta di strappare il bancomat - infoitinterno : Pistola spianata e volto coperto, tenta rapina al ristorante -