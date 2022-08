Ten Hag tonfo all’esordio: Manchester United sorpreso dal Brighton (Di domenica 7 agosto 2022) Pessimo esordio per Ten Hag sulla panchina del Manchester United: il Brighton espugna a sorpresa Old Trafford Niente da fare per il Manchester United, battuto all’esordio in Premier League dal Brighton a Old Trafford per 2-1. Con Cristiano Ronaldo inizialmente in panchina, Ten Hag ha visto gli ospiti dominare la prima frazione salvo poi tentare la rimonta, senza costrutto, nella ripresa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022) Pessimo esordio per Ten Hag sulla panchina del: ilespugna a sorpresa Old Trafford Niente da fare per il, battutoin Premier League dala Old Trafford per 2-1. Con Cristiano Ronaldo inizialmente in panchina, Ten Hag ha visto gli ospiti dominare la prima frazione salvo poi tentare la rimonta, senza costrutto, nella ripresa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

