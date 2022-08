Ten Hag: «Ronaldo in panchina perché ha iniziato la pre-season solo la settimana scorsa» (Di domenica 7 agosto 2022) L’allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, ha commentato ai microfoni della Bbc la scelta di lasciare Cristiano Ronaldo in panchina, per la prima partita di Premier League contro il Brighton. Ha ricondotto il tutto al ritardo con cui Ronaldo si è presentato in ritiro. Avendo iniziato la preparazione con la squadra solo una settimana fa, ha detto il tecnico, deve ancora lavorare per tornare in forma. Dipenderà tutto da quanto ci impiegherà. “Ronaldo sta lavorando davvero sodo per raggiungere il giusto livello di forma fisica. La sua pre-season è iniziata solo la settimana scorsa, il momento del suo rientro dipenderà da quanto velocemente procederà”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 agosto 2022) L’allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, ha commentato ai microfoni della Bbc la scelta di lasciare Cristianoin, per la prima partita di Premier League contro il Brighton. Ha ricondotto il tutto al ritardo con cuisi è presentato in ritiro. Avendola preparazione con la squadraunafa, ha detto il tecnico, deve ancora lavorare per tornare in forma. Dipenderà tutto da quanto ci impiegherà. “sta lavorando davvero sodo per raggiungere il giusto livello di forma fisica. La sua pre-è iniziatala, il momento del suo rientro dipenderà da quanto velocemente procederà”. L'articolo ilNapolista.

