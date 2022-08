Ten Hag, debutto amaro: United ko col Brighton. Per Ronaldo 40' dalla panchina (Di domenica 7 agosto 2022) Disastro United. L'inizio dell'era Ten Hag è una sconfitta interna col Brighton da incubo, un 2 - 1 andando sotto di due gol e riuscendo a ravvivare la partita solo grazie ad un'autorete, reso ancora ... Leggi su gazzetta (Di domenica 7 agosto 2022) Disastro. L'inizio dell'era Ten Hag è una sconfitta interna colda incubo, un 2 - 1 andando sotto di due gol e riuscendo a ravvivare la partita solo grazie ad un'autorete, reso ancora ...

la_stordita : @Cobretti_80 Avrà molto tempo libero Ten Hag - CalcioPillole : #PremierLeague, la prima di ten Hag è amara. Leicester rimontato - IMBili_ : @deliux9 Per me Ten Hag non ha ancora capito come usare Lukaku. - milansette : Il Manchester Utd stecca alla prima di Ten Hag e piovono fischi: 1-2 col Brighton #acmilan #rossoneri - Cobretti_80 : Avrà molto molto da lavorare Ten Hag -