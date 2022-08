Taiwan | Pechino simula un attacco contro l’isola Trump | “Visita di Pelosi è assist alla Cina”

Agenzia_Ansa : Taiwan organizzerà questa settimana due esercitazioni di artiglieria 'a fuoco vivo', con proiettili veri, su larga… - Tg3web : Dopo la simulazione di un attacco da parte della Cina, ora è Taiwan ad annunciare due esercitazioni su larga scala… - LaStampa : La Casa Bianca: le esercitazioni della Cina a Taiwan “provocatorie e irresponsabili, potrebbero essere un calcolo s… - Agenpress : Taiwan risponde alle minacce di Pechino: due esercitazioni d’artiglieria a fuoco vivo con proiettili veri… - CarloneDaniela : RT @ADeborahF: 'Grazie' a #NancyPelosi potrebbe presto scoppiare la terza guerra mondiale -

Per noi tutti sono amici, anche i cinesi: è il governo dia essere contro. Pensano che siccome sono più ricchi, più forti, più potenti possono attaccarci e intimorirci come vogliono, ...Quando l'intervistatore ha affermato cheè in cima alla "lista dei trasgressori" nei diritti umani, Waters ha ribadito che non si può parlare die di quest'area senza conoscerne la ...A dispetto della tensione altissima, entrambe le parti hanno mostrato moderazione, anche durante la decina di casi di inseguimento tra le rispettive marine ...La tensione non è destinata a scendere. Taipei ha annunciato come contromisura l'avvio di una serie di esercitazioni di artiglieria su larga scala ...