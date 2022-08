Supplenze: “per gli incarichi si useranno graduatorie falsate, le scuole resteranno schiacciate”. INTERVISTA a Giuseppe D’Aprile, segretario UIL scuola (Di domenica 7 agosto 2022) “Ci risiamo. Le graduatorie provinciali per le Supplenze per gli anni scolastici 2022-2024 ripropongono gli stessi errori del biennio precedente”. Giuseppe D’Aprile, neosegretario generale della Uil scuola, subentrato a Pino Turi, è caustico: “Le falle nel sistema e le incongruenze legate alle graduatorie provinciali di scuola non sono purtroppo un fatto nuovo – e per il terzo anno consecutivo si rischia di compromettere il diritto dei lavoratori con grave danno anche per la continuità didattica, tanto evocata da questo ministero”. graduatorie senza titoli, servizi sbagliati sono, secondo il sindacato, tra gli errori segnalati più di frequente. “In altri casi non è stato riportato il punteggio pregresso o non si è tenuto conto dei ... Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 agosto 2022) “Ci risiamo. Leprovinciali per leper gli anni scolastici 2022-2024 ripropongono gli stessi errori del biennio precedente”., neogenerale della Uil, subentrato a Pino Turi, è caustico: “Le falle nel sistema e le incongruenze legate alleprovinciali dinon sono purtroppo un fatto nuovo – e per il terzo anno consecutivo si rischia di compromettere il diritto dei lavoratori con grave danno anche per la continuità didattica, tanto evocata da questo ministero”.senza titoli, servizi sbagliati sono, secondo il sindacato, tra gli errori segnalati più di frequente. “In altri casi non è stato riportato il punteggio pregresso o non si è tenuto conto dei ...

scuolainforma : Supplenze da GAE e GPS 2022/23, quale criterio usare per la scelta delle preferenze nella domanda? - ProDocente : Supplenze GaE e GPS 2022, cosa indicare nella domanda per incarico in scuole ospedaliere, carcerarie, serali e CPIA - _Acata_ : Cosa fai un sabato sera di agosto? E perché proprio litigare con le istanze per le graduatorie supplenze? - goldenstrings92 : Vivo in un Paese dove risulti rinunciatario per una scuola che non hai neanche messo nelle preferenze delle supplen… - orizzontescuola : Supplenze GaE e GPS 2022, cosa indicare nella domanda per incarico in scuole ospedaliere, carcerarie, serali e CPIA -