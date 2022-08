Summer Cup U12: a Dijon azzurrini cedono alla Romania (Di domenica 7 agosto 2022) Terza sconfitta per la nazionale italiana Under 12 maschile - Giorgio Ghia, Stefano Palanza, Giuseppe Samarelli (capitano Omar Urbinati) - in campo sulla terra rossa francese fino a domenica per la poule finale che assegna il titolo Leggi su federtennis (Di domenica 7 agosto 2022) Terza sconfitta per la nazionale italiana Under 12 maschile - Giorgio Ghia, Stefano Palanza, Giuseppe Samarelli (capitano Omar Urbinati) - in campo sulla terra rossa francese fino a domenica per la poule finale che assegna il titolo

DiamaXIV : @MaQualeFrizione Onestamente? L’unica cosa la CAF deve chiedere alla UEFA “ organizzate i break per le nazionali du… - KinggNPT : @Djmu3b @xSimi7 Bro io scopo tu sei vergine e obeso vali 100 punti alla boiler summer cup fai il bravo - TSTARANTO : Triuzzi Summer Cup 2022 (baby): un successo straordinario - rorato_andrea : RT @ChiamarsiMinors: Miami? Los Angeles? San Francisco? No, no. Marina di Castagneto Carducci (Livorno). A volte, l'America ce l'abbiamo n… - joseferreras : RT @MareNostrumCup: MARE NOSTRUM ESEI SUMMER CUP 2022 23.06.2022-26.06.2022 ?????????????? @joseferreras ???????? @EseiEvents #MNEseiSummerCup202… -