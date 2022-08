Strappo Pd - Azione, Letta: "Noi avanti per l'interesse dell'Italia" | Calenda dopo la rottura: "Buon viaggio" (Di domenica 7 agosto 2022) Il leader di Azione: 'Convergenza con Renzi? Vedremo'. Bonelli dei Verdi invece conferma l'intesa con i Dem. 'Berlusconi: 'Meloni coraggiosa come me, da sinistra solo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 agosto 2022) Il leader di: 'Convergenza con Renzi? Vedremo'. Bonelli dei Verdi invece conferma l'intesa con i Dem. 'Berlusconi: 'Meloni coraggiosa come me, da sinistra solo ...

lorepregliasco : A quanto mi risulta, nonostante lo strappo di Calenda, +Europa dovrebbe rimanere in alleanza con il Partito Democra… - Grenzmauer75 : @AlessioMazzucco @CarloCalenda @ItaliaViva @Azione_it Su Azione siamo d’accordo, ma su IV permettimi di dissentire.… - a70199617 : #CAMPO D'ARTIFICIO Elezioni 2022, rumors su strappo Calenda: leader Azione pronto a dire no a Pd -… - AlvisiConci : RT @lorepregliasco: A quanto mi risulta, nonostante lo strappo di Calenda, +Europa dovrebbe rimanere in alleanza con il Partito Democratico… - pbonetalli : RT @lorepregliasco: A quanto mi risulta, nonostante lo strappo di Calenda, +Europa dovrebbe rimanere in alleanza con il Partito Democratico… -