Stranger Things presenta modelli maschili sani | emotivi | sensibili rispetto al maschilismo tradizionale

Con la sua nutrita schiera di personaggi maschili, Stranger Things ha portato parecchi messaggi positivi, tra cui presentare una mascolinità sorprendente rispetto a quella a cui siamo solitamente abituati a vedere. Parole come comunicare, vulnerabilità, emotività, sensibilità, da sempre attribuiti alla sfera femminile, in Stranger Things sono assolutamente intercambiabili. Stranger Things dice sì all'intercambiabilità dei sentimenti

