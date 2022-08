(Di domenica 7 agosto 2022)Deè positivo al Covid. La notizia è stata diffusa dall’Adnkronos tramite gli organizzatori del premio “The Alessandro Nomellini awards 2022”, che si svolge stasera al Twiga di Forte dei Marmi e dove era atteso il conduttore.Deha il Covid:to, l’annuncio Desi sarebbe dovuto esibire in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Stefano De Martino sparisce dai social (come Belen) e salta un evento: ecco per quale motivo - Mikadonolebracc : @nuvola95111537 @Francy04175776 ballerino Stefano De Martino è risultato positivo al Covid. Lo riferisce l’organizz… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: “Stefano De Martino è positivo al Covid” - ParliamoDiNews : `Stefano De Martino è positivo al Covid` - Il Fatto Quotidiano #stefano #martino #positivo #covid @istsupsan… - FQMagazineit : “Stefano De Martino è positivo al Covid” -

Il conduttoreDeè positivo al Covid - 19 ed è costretto ad annullare la sua partecipazione ad uno degli eventi mondani previsti per l'estate vip a Forte dei Marmi . Lo rendono noto gli ...Il conduttore e ballerinoDee' risultato positivo al Covid. Lo riferisce l'organizzazione del premio The Alessandro Nomellini awards 2022, che si svolge stasera al Twiga di Forte dei marmi. L'ex ballerino di ...Stefano De Martino sparisce dai social (come Belen Rodriguez) e salta un evento: ecco per quale motivo il conduttore si è assentato.Il conduttore Stefano De Martino è positivo al Covid-19 ed è costretto ad annullare la sua partecipazione ad uno degli eventi mondani previsti per l’estate vip a Forte dei ...