Stefano De Martino positivo al Covid | salta il dj set a Forte dei Marmi

Mikadonolebracc : @nuvola95111537 @Francy04175776 ballerino Stefano De Martino è risultato positivo al Covid. Lo riferisce l’organizz… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: “Stefano De Martino è positivo al Covid” - ParliamoDiNews : `Stefano De Martino è positivo al Covid` - Il Fatto Quotidiano #stefano #martino #positivo #covid @istsupsan… - FQMagazineit : “Stefano De Martino è positivo al Covid” - LoreSebastiani : Atteso da giorni a Forte dei Marmi Stefano De Martino per un inedito djset al Twiga… occasione mancata, causa Covid… -

Il conduttore e ballerinoDee' risultato positivo al Covid. Lo riferisce l'organizzazione del premio The Alessandro Nomellini awards 2022, che si svolge stasera al Twiga di Forte dei marmi. L'ex ballerino di ...Niente dj set al Twiga perDe. Il conduttore televisivo, lungo la serata di domenica 7 agosto, avrebbe dovuto animare il premio The Alessandro Nomellini awards 2022, evento organizzato nella nota discoteca di ...Nelle classi veliche acrobatiche arriva un altro argento mondiale. Dopo il secondo posto di ieri di Alex Demurtas e Giovanni Santi al Campionato del Mondo 29er in Spagna, oggi a laurearsi vice campion ...Il conduttore campano non si esibirà al Twiga: gli organizzatori dell'evento hanno riferito che De Martino ha accusato problemi di salute ...