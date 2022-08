Sposa in rosso, il regista Costantino: “Ecco i quarantenni di oggi precari e sotto scacco dei padri" (Di domenica 7 agosto 2022) Il regista di Ravanello Pallido, Gianni Costantino, torna in sala con Sposa in rosso, una commedia romantica che ha il sapore del racconto generazionale. In questa intervista ci racconta come è andata. "La ricetta per riportare la gente al cinema? Non la conosce nessuno, io ho solo provato a fare un film onesto, sincero. Quando l'ho scritto nel 2019 sentivo l'urgenza di raccontare la precarietà esistenziale di una generazione, quella dei quarantenni". Non ha dubbi Gianni Costantino, che sfida l'arsura estiva e arriva in sala dal 4 agosto Sposa in rosso con Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega nei panni della coppia protagonista. Una commedia di maschere sull'amore, il tempo che scorre e su una generazione di precari ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 agosto 2022) Ildi Ravanello Pallido, Gianni, torna in sala conin, una commedia romantica che ha il sapore del racconto generazionale. In questa intervista ci racconta come è andata. "La ricetta per riportare la gente al cinema? Non la conosce nessuno, io ho solo provato a fare un film onesto, sincero. Quando l'ho scritto nel 2019 sentivo l'urgenza di raccontare laetà esistenziale di una generazione, quella dei". Non ha dubbi Gianni, che sfida l'arsura estiva e arriva in sala dal 4 agostoincon Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega nei panni della coppia protagonista. Una commedia di maschere sull'amore, il tempo che scorre e su una generazione di...

