“Sono stanca…”. Choc nella musica, la cantante pensa al ritiro a soli 30 anni (Di domenica 7 agosto 2022) Selena Gomez dice addio al mondo dello spettacolo. La 30enne, divenuta famosa grazie a Barney e ad altre serie Disney, sogna una vita diversa. Fin da giovanissima ha recitato. Dopo Barney è arrivato il ruolo della protagonista Alex Russo nella serie I maghi di Waverly. Ha inoltre inciso diverse colonne Sonore con la Disney Records. Con la band Selena Gomez & the Scene ha pubblicato gli album Kiss & Tell, A Year Without Rain e When the Sun Goes Down. Oggi però Selena Gomez vuole cambiare vita. Da star internazionale a moglie e mamma. E per farlo ha già affermato di voler rinunciare alla sua carriera. Selena non rinnega l’amore e il bene ricevuti dai fan e le tante soddisfazioni lavorative. Ora però vuole realizzare altri sogni: “Sogno di sposarmi e avere dei figli”. La confessione è arrivata al podcast Giving back generation. Il sogno ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 agosto 2022) Selena Gomez dice addio al mondo dello spettacolo. La 30enne, divenuta famosa grazie a Barney e ad altre serie Disney, sogna una vita diversa. Fin da giovanissima ha recitato. Dopo Barney è arrivato il ruolo della protagonista Alex Russoserie I maghi di Waverly. Ha inoltre inciso diverse colonnere con la Disney Records. Con la band Selena Gomez & the Scene ha pubblicato gli album Kiss & Tell, A Year Without Rain e When the Sun Goes Down. Oggi però Selena Gomez vuole cambiare vita. Da star internazionale a moglie e mamma. E per farlo ha già affermato di voler rinunciare alla sua carriera. Selena non rinnega l’amore e il bene ricevuti dai fan e le tante soddisfazioni lavorative. Ora però vuole realizzare altri sogni: “Sogno di sposarmi e avere dei figli”. La confessione è arrivata al podcast Giving back generation. Il sogno ...

