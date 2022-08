«Sono il figlio segreto di Carlo e Camilla, voglio il trono»: la rivelazione scuote la famiglia reale (Di domenica 7 agosto 2022) La successione al trono del Regno Unito è in bilico. Dopo 70 anni di regno della regina Elisabetta, un altro rumoroso scandalo travolge la famiglia reale. Simon Charles Dorante-Day, infatti, un australiano di 56 anni, si candida alla successione al trono al posto del principe William. L’uomo ha da poco intentato una causa preso l’Alta Corte di Sidney per farsi riconoscere legalmente come figlio legittimo del Principe Carlo e di Camilla Parker-Bowles. Sulla sua pagina Facebook si fa chiamare senza falsa modestia Prince Simon Charles e dichiara da anni di essere il frutto dell’amore segreto tra Carlo e Camilla e pertanto vuole essere ufficialmente riconosciuto come secondo in linea di successione al ... Leggi su blog.libero (Di domenica 7 agosto 2022) La successione aldel Regno Unito è in bilico. Dopo 70 anni di regno della regina Elisabetta, un altro rumoroso scandalo travolge la. Simon Charles Dorante-Day, infatti, un australiano di 56 anni, si candida alla successione alal posto del principe William. L’uomo ha da poco intentato una causa preso l’Alta Corte di Sidney per farsi riconoscere legalmente comelegittimo del Principee diParker-Bowles. Sulla sua pagina Facebook si fa chiamare senza falsa modestia Prince Simon Charles e dichiara da anni di essere il frutto dell’amoretrae pertanto vuole essere ufficialmente riconosciuto come secondo in linea di successione al ...

DiconoTe : @Don_Lazzara Esistono persone, attualmente vive, che si sono risvegliate da ciò che i medici avevano definito coma… - ReiraNoire : Ieri in visita agli zii che sono saliti al nord le terme. Domanda fatidica mentre moroso di assenta un attimo. Perc… - grazidimambro : RT @galatacla: BABY SCHIAVI IN MINIERA Un minatore di nome Najibullah, 35anni, con il figlio di 12anni Noorullah, nella cava di Nahrain, n… - lisafabiani_ : @ilariaderosa10 penso che suo figlio sia tanto fortunato ad avere lei come mamma, ciò che ha detto ha fatto sentire… - amoreandrea84 : @Uther_Raffaele Mio figlio e le mie due nipoti sono il centro del mio universo. Prima di tutto e di tutti. PS: #iovotoItaliaViva -