«Sono il figlio segreto di Carlo e Camilla, voglio il trono»: la rivelazione scuote la famiglia reale (Di domenica 7 agosto 2022) La successione al trono del Regno Unito è in bilico. Dopo 70 anni di regno della regina Elisabetta, un altro rumoroso scandalo travolge la famiglia reale. Simon Charles Dorante-Day, infatti, un australiano di 56 anni, si candida alla successione al trono al posto del principe William. L’uomo ha da poco intentato una causa preso l’Alta Corte di Sidney per farsi riconoscere legalmente come figlio legittimo del Principe Carlo e di Camilla Parker-Bowles. Il figlio segreto Sulla sua pagina Facebook si fa chiamare senza falsa modestia Prince Simon Charles e dichiara da anni di essere il frutto dell’amore segreto tra Carlo e Camilla e pertanto vuole essere ufficialmente riconosciuto come ... Leggi su blog.libero (Di domenica 7 agosto 2022) La successione aldel Regno Unito è in bilico. Dopo 70 anni di regno della regina Elisabetta, un altro rumoroso scandalo travolge la. Simon Charles Dorante-Day, infatti, un australiano di 56 anni, si candida alla successione alal posto del principe William. L’uomo ha da poco intentato una causa preso l’Alta Corte di Sidney per farsi riconoscere legalmente comelegittimo del Principee diParker-Bowles. IlSulla sua pagina Facebook si fa chiamare senza falsa modestia Prince Simon Charles e dichiara da anni di essere il frutto dell’amoretrae pertanto vuole essere ufficialmente riconosciuto come ...

