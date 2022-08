Sondaggi politici, Mannheimer: «Renzi può arrivare anche al 6%, con Calenda avrebbe fatto il botto» (Di domenica 7 agosto 2022) Il Sondaggista Renato Mannheimer interviene commentando l'ambizione di Matteo Renzi ad un terzo polo di centro, liberale e riformista per fermare Giorgia Meloni. Secondo Mannheimer,... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 7 agosto 2022) Ilsta Renatointerviene commentando l'ambizione di Matteoad un terzo polo di centro, liberale e riformista per fermare Giorgia Meloni. Secondo,...

HuffPostItalia : Sondaggi politici: il Pd sorpassa Meloni. Lega e Forza italia in calo - sandrogozi : Le scelte politiche si fanno sulla base di obiettivi politici, non dei sondaggi. Ma anche volendo guardare ai sonda… - ENAPAY_2 : Non le faranno comparire, nemmeno nei sondaggi/sulle poltroncine dei talk-show politici, che sarebbero quelle arene… - aldobottai : @GDezuani @Fabry0222 @robertosabatin4 No, non è così. Le società di sondaggi lavorano principalmente per le aziende… - veronica_rosset : RT @AntonioMarconi4: 'se Renzi e Calenda si fossero uniti avrebbero fatto il botto' Sondaggi politici, Mannheimer: «Renzi può arrivare anc… -