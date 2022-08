Solo uno sguardo, nuova Fiction su Canale 5: quando inizia e trama (Di domenica 7 agosto 2022) Si intitola Solo uno sguardo ed è la nuova Fiction pronta a debuttare su Canale 5. Dopo la fine della produzione greca La strada del silenzio, Mediaset ha deciso di puntare su un titolo francese. Scopriamo data d'inizio, trama e numero di puntate. Canale 5: debutta la Fiction Solo uno sguardo Con la fine della Fiction La strada del silenzio, i vertici di Mediaset si sono ritrovati a dover cercare un sostituto per la serata del mercoledì. Il Biscione ha pensato di 'tappare i buchi' con la replica del titolo nostrano Fratelli Caputo, con protagonisti gli attori Nino Frassica e Cesare Bocci. Dopo questa pausa, però, Canale 5 sgancerà una nuova Fiction ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 7 agosto 2022) Si intitolaunoed è lapronta a debuttare su5. Dopo la fine della produzione greca La strada del silenzio, Mediaset ha deciso di puntare su un titolo francese. Scopriamo data d'inizio,e numero di puntate.5: debutta launoCon la fine dellaLa strada del silenzio, i vertici di Mediaset si sono ritrovati a dover cercare un sostituto per la serata del mercoledì. Il Biscione ha pensato di 'tappare i buchi' con la replica del titolo nostrano Fratelli Caputo, con protagonisti gli attori Nino Frassica e Cesare Bocci. Dopo questa pausa, però,5 sgancerà una...

