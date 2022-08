Sky - Ruiz non rinnoverà col Napoli che ora pensa alla sua cessione: a breve trattativa nel vivo col Psg? (Di domenica 7 agosto 2022) Psg, a breve la trattativa con il Napoli per Fabian Ruiz potrebbe entrare nel vivo: ecco i dettagli Arrivano le prime conferme della trattativa riportata dal Corriere dello Sport tra il Napoli e il Psg per Fabian Ruiz. Gianluca Di Marzio - giornalista esperto di calciomercato - sul proprio sito riporta che Il giocatore non rinnoverà il suo contratto con il club italiano e dunque adesso il Napoli pensa a una cessione per non perderlo a zero. Il centrocampista spagnolo è sempre stato un pallino di Luis Campos, che adesso lavora per portarlo a Parigi. La trattativa tra il Napoli e il Psg non è ancora ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 7 agosto 2022), alacon ilper Fabianpotrebbe entrare nel: ecco i dettagli Arrivano le prime conferme dellariportata dal Corriere dello Sport tra ile ilper Fabian. Gianluca Di Marzio - giornalista esperto di calciomercato - sul proprio sito riporta che Il giocatore nonil suo contratto con il club italiano e dunque adesso ila unaper non perderlo a zero. Il centrocampista spagnolo è sempre stato un pallino di Luis Campos, che adesso lavora per portarlo a Parigi. Latra ile ilnon è ancora ...

