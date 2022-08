Sinner sfida Alcaraz in allenamento: la partitella a Montreal verso il Masters 1000 – VIDEO (Di domenica 7 agosto 2022) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono fronteggiati in allenamento sul cemento di Montreal, in preparazione al Masters 1000 che scatterà tra poche ore. Il tennista italiano e lo spagnolo, che hanno disputato la finale del torneo ATP 250 di Umago la scorsa settimana, hanno dato vita a una partitella di riscaldamento. Sinner debutterà al secondo turno contro un qualificato e poi potrebbe trovarsi di fronte Matteo Berrettini in un attesissimo ottavo di finale. La sfida con Carlos Alcaraz potrebbe materializzarsi soltanto in semifinale. Di seguito il VIDEO della partitella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Jannike Carlossi sono fronteggiati insul cemento di, in preparazione alche scatterà tra poche ore. Il tennista italiano e lo spagnolo, che hanno disputato la finale del torneo ATP 250 di Umago la scorsa settimana, hanno dato vita a unadi riscaldamento.debutterà al secondo turno contro un qualificato e poi potrebbe trovarsi di fronte Matteo Berrettini in un attesissimo ottavo di finale. Lacon Carlospotrebbe materializzarsi soltanto in semifinale. Di seguito ildellatra Jannike Carlosa ...

