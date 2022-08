Simeone respinge il Nizza | l’argentino vuole solo il Napoli

... 4 - 3 - 1 - 2 con alcuni giovani titolari, tra cui Bontempi in difesa e Ruggeri ea ... Al 45°, poi, raddoppia il Gubbio: Tazzer calcia dal vertice dell'area di rigore,il portiere ...Chi sarà il sostituto Ad oggi circola il nome del promesso sposo azzurro, Giovanni, ottimo ...è solo e non ha nessuna sorpresa per i tifosi CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Mattarella...Giovanni Simeone avrebbe in mente solo l'obiettivo Napoli, l'argentino avrebbe infatti rifiutato la proposta del Nizza ...In attesa che si definiscano i colpi di mercato che Giuntoli starebbe preparando (in particolare si attendono gli arrivi del portiere Kepa dal Chelsea, di Raspadori dal Sassuolo e di Simeone dal Veron ...