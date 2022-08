Sergejs Malikovs, il manager ricercato da Mosca arrestato (e liberato) a Roma: no all'estradizione in Russia (Di domenica 7 agosto 2022) I giudici della quarta sezione penale della Corte d'appello di Roma hanno respinto al mittente la richiesta di estradare nella Federazione russa Sergejs Malikovs. Il manager 48enne... Leggi su ilmattino (Di domenica 7 agosto 2022) I giudici della quarta sezione penale della Corte d'appello dihanno respinto al mittente la richiesta di estradare nella Federazione russa. Il48enne...

Sergejs Malikovs, il manager ricercato da Mosca arrestato (e liberato) a Roma: no all'estradizione in Russia I giudici della quarta sezione penale della Corte d'appello di Roma hanno respinto al mittente la richiesta di estradare nella Federazione russa Sergejs Malikovs. Il manager 48enne della Lettonia, il 29 maggio scorso era appena arrivato nella Capitale italiana per trascorrere un tranquillo weekend di vacanza con la moglie, quando gli agenti ... Arresto manager lettone ricercato da Russia, Cartabia chiede revoca misura: "Non va estradato" Il ministero della Giustizia ha chiesto alla Corte d'appello di Roma la revoca della misura cautelare a scopo di estradizione nella Federazione russa per il cittadino lettone Sergejs Malikovs.