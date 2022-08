“Sei irreale” Melissa Satta mette tutto in mostra: il perizoma è quasi invisibile – FOTO (Di domenica 7 agosto 2022) Melissa Satta scatenata sul web: la showgirl si è presentata con un perizoma super striminzito. Melissa Satta è senza il minimo dubbio una delle veline più amate e ricordate dagli italiani. I suoi stacchetti sui banconi di ‘Striscia la notizia’ sono a distanza di anni ancora impressi nelle memorie degli spettatori. La nativa di Boston Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 7 agosto 2022)scatenata sul web: la showgirl si è presentata con unsuper striminzito.è senza il minimo dubbio una delle veline più amate e ricordate dagli italiani. I suoi stacchetti sui banconi di ‘Striscia la notizia’ sono a distanza di anni ancora impressi nelle memorie degli spettatori. La nativa di Boston Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

AlbiT4ro : ti prego chiaviamo sei qualcosa di irreale - moonchildal : ???° ?? day 218 of 365? Sei tornato in Corea prima degli altri e andato direttamente al Music Core,… - emahincredibile : @Lorenzored17 ma sei irreale. - Filomen83869405 : RT @Laura84106015: Non esistono gli aggettivi per poter commentare questa meraviglia della natura..Giulia sei irreale?????????????????????????… - moniqu_e3 : RT @Laura84106015: Non esistono gli aggettivi per poter commentare questa meraviglia della natura..Giulia sei irreale?????????????????????????… -