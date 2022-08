Se lo propone Meloni il presidenzialismo diventa autoritario (Di domenica 7 agosto 2022) Uno dei fondamenti della democrazia liberale è la pari dignità delle opinioni, dei programmi e della libertà di scelta, e invece è già partita la mobilitazione per difendere «la Costituzione nata dalla Resistenza» dagli «assalti della destra» che, se vincesse il 25 settembre con una larga maggioranza, potrebbe approvare da sola la grande riforma istituzionale senza passare neppure dal referendum confermativo. Per questo si stanno moltiplicando gli appelli per una «coalizione d'emergenza contro la deriva autoritaria». Nel mirino della sinistra militante c'è soprattutto il presidenzialismo, che figura ai primi tre punti del programma di governo del centrodestra e prevede il rafforzamento del potere esecutivo, già bollato come una condanna alla ghigliottina del Parlamento sancita «dall'estrema destra». Per questo Letta si è affannato a radunare un'improbabile ammucchiata ... Leggi su iltempo (Di domenica 7 agosto 2022) Uno dei fondamenti della democrazia liberale è la pari dignità delle opinioni, dei programmi e della libertà di scelta, e invece è già partita la mobilitazione per difendere «la Costituzione nata dalla Resistenza» dagli «assalti della destra» che, se vincesse il 25 settembre con una larga maggioranza, potrebbe approvare da sola la grande riforma istituzionale senza passare neppure dal referendum confermativo. Per questo si stanno moltiplicando gli appelli per una «coalizione d'emergenza contro la deriva autoritaria». Nel mirino della sinistra militante c'è soprattutto il, che figura ai primi tre punti del programma di governo del centrodestra e prevede il rafforzamento del potere esecutivo, già bollato come una condanna alla ghigliottina del Parlamento sancita «dall'estrema destra». Per questo Letta si è affannato a radunare un'improbabile ammucchiata ...

